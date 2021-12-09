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Video: В погоне за легкими деньгами они возводят в могилу своих клиентов — ТОП новостей о наркоторговле в Украине

В погоне за легкими денежными средствами они практически возводят в могилу собственных клиентов. Кого только не встретишь в этом смертоносном бизнесе: и молодых студентов, и людей в погонах, и даже седых пенсионерок! [read_more_news] Но вот рано или поздно всем приходится отвечать за свои сделки! Тогда уже никому не до смеха. О самом популярном преступном промысле – дальше.

В погоне за легкими деньгами они возводят в могилу своих клиентов — ТОП новостей о наркоторговле в Украине
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В погоне за легкими денежными средствами они практически возводят в могилу собственных клиентов.

Кого только не встретишь в этом смертоносном бизнесе: и молодых студентов, и людей в погонах, и даже седых пенсионерок! Также по теме: Мощные наркосиндикаты в Украине попали под сокращение - что известно

Но вот рано или поздно всем приходится отвечать за свои сделки!

Тогда уже никому не до смеха.

О самом популярном преступном промысле – дальше.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В погоне за легкими деньгами они возводят в могилу своих клиентов — ТОП новостей о наркоторговле в Украине / 09.12.2021 19:10
09.12.2021 19:10

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