В погоне за легкими деньгами они возводят в могилу своих клиентов — ТОП новостей о наркоторговле в Украине

В погоне за легкими денежными средствами они практически возводят в могилу собственных клиентов.

Кого только не встретишь в этом смертоносном бизнесе: и молодых студентов, и людей в погонах, и даже седых пенсионерок! Также по теме: Мощные наркосиндикаты в Украине попали под сокращение - что известно

Но вот рано или поздно всем приходится отвечать за свои сделки!

Тогда уже никому не до смеха.

О самом популярном преступном промысле – дальше.