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Video: В детском саду на детей упала огромная ветка с дерева — инцидент в Кременчуге

Ужасный инцидент произошел в кременчугском саду на Полтавщине. Во время прогулки на детей упала огромная ветка с дерева. Она привалила двух воспитанников. 4-летняя девочка оказалась в реанимации.[read_more_news] Неужели на территории детсада росло аварийное дерево или это стечение обстоятельств? Сейчас во всем разбираются полицейские. Была на месте происшествия и наша съемочная группа.

В детском саду на детей упала огромная ветка с дерева — инцидент в Кременчуге
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Ужасный инцидент произошел в кременчугском саду на Полтавщине.

Во время прогулки на детей упала огромная ветка с дерева.

Она привалила двух воспитанников.

4-летняя девочка оказалась в реанимации. Также по теме: Как джентльмены удачи ограбили ночью детсад и покурили в кабинете заведующей

Неужели на территории детсада росло аварийное дерево или это стечение обстоятельств?

Сейчас во всем разбираются полицейские.

Была на месте происшествия и наша съемочная группа.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В детском саду на детей упала огромная ветка с дерева — инцидент в Кременчуге / 21.10.2021 19:35
21.10.2021 19:35

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