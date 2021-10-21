В детском саду на детей упала огромная ветка с дерева — инцидент в Кременчуге

Ужасный инцидент произошел в кременчугском саду на Полтавщине.

Во время прогулки на детей упала огромная ветка с дерева.

Она привалила двух воспитанников.

4-летняя девочка оказалась в реанимации. Также по теме: Как джентльмены удачи ограбили ночью детсад и покурили в кабинете заведующей

Неужели на территории детсада росло аварийное дерево или это стечение обстоятельств?

Сейчас во всем разбираются полицейские.

Была на месте происшествия и наша съемочная группа.