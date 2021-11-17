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Video: В ДТП на трассе погибли супруги — их сбили сразу две машины в Ровенской области

На Ровенщине – все гораздо печальнее. Там счастье отвернулось от местных супругов.[read_more_news] Мужчина и женщина переходили дорогу и вдруг попали под колеса – страшно вообразить – сразу двух машин! После такого никаких шансов выжить несчастные не имели. Тревожный репортаж с места трагедии – от Павла Шамшина.

В ДТП на трассе погибли супруги — их сбили сразу две машины в Ровенской области
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На Ровенщине – все гораздо печальнее.

Там счастье отвернулось от местных супругов. Также по теме: Кому-то дай на красный проскочить, другой пьет и садится за руль катать подростков - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Мужчина и женщина переходили дорогу и вдруг попали под колеса – страшно вообразить – сразу двух машин!

После такого никаких шансов выжить несчастные не имели.

Тревожный репортаж с места трагедии – от Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В ДТП на трассе погибли супруги — их сбили сразу две машины в Ровенской области / 17.11.2021 19:10
17.11.2021 19:10

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