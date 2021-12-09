Video: В Днепре зек провернул аферу на миллион, продавая воображаемые дрова

Играл по-крупному. Даже страшно представлять, какие суммы крутятся в тюрьмах. И главное – кто-то "крошит" этих зеков-бизнесменов. Это уже не банальные телефонные истории. В Днепре заключенный провернул аферу более чем на миллион гривен. Лишь официально обманутых следователи насчитали более сотни человек.[read_more_news] А что он им так активно продавал? Не поверите, дрова! Цена была слишком привлекательной и условия мягкие - доставка прямо на порог. Вот только товар был мифическим. Как ему удалось крутить такие махинации прямо под носом у надзирателей? Неужели действительно сам все придумал? Посмотрите, как совершенствуют свои преступные схемы эти проходимцы.