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Video: В Днепре зек провернул аферу на миллион, продавая воображаемые дрова

Играл по-крупному. Даже страшно представлять, какие суммы крутятся в тюрьмах. И главное – кто-то "крошит" этих зеков-бизнесменов. Это уже не банальные телефонные истории. В Днепре заключенный провернул аферу более чем на миллион гривен. Лишь официально обманутых следователи насчитали более сотни человек.[read_more_news] А что он им так активно продавал? Не поверите, дрова! Цена была слишком привлекательной и условия мягкие - доставка прямо на порог. Вот только товар был мифическим. Как ему удалось крутить такие махинации прямо под носом у надзирателей? Неужели действительно сам все придумал? Посмотрите, как совершенствуют свои преступные схемы эти проходимцы.

В Днепре зек провернул аферу на миллион, продавая воображаемые дрова
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Играл по-крупному.

Даже страшно представлять, какие суммы крутятся в тюрьмах.

И главное – кто-то «крошит» этих зеков-бизнесменов.

Это уже не банальные телефонные истории.

В Днепре заключенный провернул аферу более чем на миллион гривен.

Лишь официально обманутых следователи насчитали более сотни человек. Также по теме: Махінації на мільярд. У Києві СБУ накрила конвертаційний центр, який відмивав гроші

А что он им так активно продавал?

Не поверите, дрова!

Цена была слишком привлекательной и условия мягкие — доставка прямо на порог.

Вот только товар был мифическим.

Как ему удалось крутить такие махинации прямо под носом у надзирателей?

Неужели действительно сам все придумал?

Посмотрите, как совершенствуют свои преступные схемы эти проходимцы.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Днепре зек провернул аферу на миллион, продавая воображаемые дрова / 09.12.2021 19:22
09.12.2021 19:22

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