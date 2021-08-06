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Video: В Днепре суд остался без воды и туалетов — что случилось

Туалетная месть - от мэра! Громкий скандал в Днепре. Амур-Нижне-Днепровский суд уже вторую неделю без водоснабжения и буквально в осаде коммунальщиков. Рассмотрение дел судьи теперь вынуждены переносить и запасаться тоннами воды. Учреждение неожиданно осталось без воды, вокруг здания роют ямы и периодически отключают свет, а просто под вход судьям установили биотуалет - с посланием от самого мэра! Сначала служители Фемиды действительно думали - авария. Пока не увидели слишком матерные пост мэра в «фейсбуке». Глава города пообещал сделать с судьями такое, что те сразу же вызвали полицию, сдали представлен биотуалет правоохранителям как вещественное доказательство и обратиться за защитой не только в Высший совет правосудия, но и к генпрокуратуре, СНБО и даже президента!

В Днепре суд остался без воды и туалетов — что случилось
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Туалетная месть — от мэра!

Громкий скандал в Днепре.

Амур-Нижне-Днепровский суд уже вторую неделю без водоснабжения и буквально в осаде коммунальщиков.

Рассмотрение дел судьи теперь вынуждены переносить и запасаться тоннами воды.

Учреждение неожиданно осталось без воды, вокруг здания роют ямы и периодически отключают свет, а просто под вход судьям установили биотуалет — с посланием от самого мэра!

Сначала служители Фемиды действительно думали — авария.

Пока не увидели слишком матерные пост мэра в «фейсбуке».

Глава города пообещал сделать с судьями такое, что те сразу же вызвали полицию, сдали представлен биотуалет правоохранителям как вещественное доказательство и обратиться за защитой не только в Высший совет правосудия, но и к генпрокуратуре, СНБО и даже президента!

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Днепре суд остался без воды и туалетов — что случилось / 06.08.2021 20:07
06.08.2021 20:07

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