В Днепре суд остался без воды и туалетов — что случилось

Туалетная месть — от мэра!

Громкий скандал в Днепре.

Амур-Нижне-Днепровский суд уже вторую неделю без водоснабжения и буквально в осаде коммунальщиков.

Рассмотрение дел судьи теперь вынуждены переносить и запасаться тоннами воды.

Учреждение неожиданно осталось без воды, вокруг здания роют ямы и периодически отключают свет, а просто под вход судьям установили биотуалет — с посланием от самого мэра!

Сначала служители Фемиды действительно думали — авария.

Пока не увидели слишком матерные пост мэра в «фейсбуке».

Глава города пообещал сделать с судьями такое, что те сразу же вызвали полицию, сдали представлен биотуалет правоохранителям как вещественное доказательство и обратиться за защитой не только в Высший совет правосудия, но и к генпрокуратуре, СНБО и даже президента!