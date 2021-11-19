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Video: В Днепре начался суд по делу о массовой гибели женщин в пансионате

Администраторка и санитарка плачут на скамье подсудимых и категорически отрицают свою вину, а вот предпринимательница, открывшая подпольный гериатрический пансионат, где из-за вопиющих нарушений которой произошла адская трагедия, вообще не явилась в суд. В Днепре более одиннадцати часов подряд до поздней ночи выбирали меру пресечения трем подозреваемым в массовых смертях в частном доме престарелых.[read_more_news] Пятеро немощных пенсионерок там буквально угорели - без всякого шанса на спасение. Ведь дверь в их комнату, где на рассвете произошел пожар, кто-то плотно закрыл – ручка была только снаружи, а на окнах – решетки. Вот только теперь фигурантки говорят – это не их вина. И даже выдвигают свои шокирующие версии. Мол, смертельный пожар вообще мог умышленно устроить одна из погибших старушек, чтобы покончить с жизнью. Посмотрите.

В Днепре начался суд по делу о массовой гибели женщин в пансионате
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Администраторка и санитарка плачут на скамье подсудимых и категорически отрицают свою вину, а вот предпринимательница, открывшая подпольный гериатрический пансионат, где из-за вопиющих нарушений которой произошла адская трагедия, вообще не явилась в суд.

В Днепре более одиннадцати часов подряд до поздней ночи выбирали меру пресечения трем подозреваемым в массовых смертях в частном доме престарелых. Также по теме: Шокирующие подробности массовой гибели женщин в Днепровском частном пансионате для престарелых

Пятеро немощных пенсионерок там буквально угорели — без всякого шанса на спасение.

Ведь дверь в их комнату, где на рассвете произошел пожар, кто-то плотно закрыл – ручка была только снаружи, а на окнах – решетки.

Вот только теперь фигурантки говорят – это не их вина.

И даже выдвигают свои шокирующие версии.

Мол, смертельный пожар вообще мог умышленно устроить одна из погибших старушек, чтобы покончить с жизнью.

Посмотрите.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Днепре начался суд по делу о массовой гибели женщин в пансионате / 19.11.2021 20:02
19.11.2021 20:02

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