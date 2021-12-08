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Video: В Днепре избрали меру пресечения владелице нелегального пансионата, в котором погибли пять женщин

Я не я, и хата не моя. Открещивается, что является владелицей дома престарелых, в котором погибли аж 5 женщин. В Днепре с третьей попытки наконец-то избрали меру пресечения владелице нелегального пансионата. Немощные пенсионерки там буквально угорели – без всякого шанса на спасение. [read_more_news] Ведь дверь в комнату плотно закрыл, а на окнах – решетки. Администратор заведения и няню-санитарку уже отправили под домашний арест, а вот хозяйка дома вдруг заболела. Только что вылечилась - явилась в суде. И говорит – ничего не знает.

В Днепре избрали меру пресечения владелице нелегального пансионата, в котором погибли пять женщин
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Я не я, и хата не моя. Открещивается, что является владелицей дома престарелых, в котором погибли аж 5 женщин.

В Днепре с третьей попытки наконец-то избрали меру пресечения владелице нелегального пансионата.

Немощные пенсионерки там буквально угорели – без всякого шанса на спасение. Также по теме: В Днепре начался суд по делу о массовой гибели женщин в пансионате

Ведь дверь в комнату плотно закрыл, а на окнах – решетки.

Администратор заведения и няню-санитарку уже отправили под домашний арест, а вот хозяйка дома вдруг заболела.

Только что вылечилась — явилась в суде. И говорит – ничего не знает.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Днепре избрали меру пресечения владелице нелегального пансионата, в котором погибли пять женщин / 08.12.2021 20:06
08.12.2021 20:06

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