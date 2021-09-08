В Днепре между покупателями вспыхнул конфликт из-за женщины без маски

Стрельба — через маску!

В Днепре прямо на кассе супермаркета между покупателями вспыхнул конфликт из-за женщины, которая была без средства защиты.

Один человек сделал ей замечание, другой наоборот — вступился.

А уже на улице словесная перепалка покупателей — переросла в драку — со стрельбой. Также по теме: На Полтавщине сын пытался замаскировать причину смерти родной матери кремом для рук

Вдруг первый достал пистолет и трижды выстрелил в сторону оппонента.

Почему же стрелок теперь утверждает — это он настоящая жертва масочного конфликта.

Нашим журналистам мужчина рассказал свою версию и уверяет — стрелял, чтобы защитить свою жизнь.