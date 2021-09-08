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Video: В Днепре между покупателями вспыхнул конфликт из-за женщины без маски

Стрельба - через маску! В Днепре прямо на кассе супермаркета между покупателями вспыхнул конфликт из-за женщины, которая была без средства защиты. Один человек сделал ей замечание, другой наоборот - вступился. А уже на улице словесная перепалка покупателей - переросла в драку - со стрельбой. [read_more_news] Вдруг первый достал пистолет и трижды выстрелил в сторону оппонента. Почему же стрелок теперь утверждает - это он настоящая жертва масочного конфликта. Нашим журналистам мужчина рассказал свою версию и уверяет - стрелял, чтобы защитить свою жизнь.

В Днепре между покупателями вспыхнул конфликт из-за женщины без маски
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Стрельба — через маску!

В Днепре прямо на кассе супермаркета между покупателями вспыхнул конфликт из-за женщины, которая была без средства защиты.

Один человек сделал ей замечание, другой наоборот — вступился.

А уже на улице словесная перепалка покупателей — переросла в драку — со стрельбой. Также по теме: На Полтавщине сын пытался замаскировать причину смерти родной матери кремом для рук

Вдруг первый достал пистолет и трижды выстрелил в сторону оппонента.

Почему же стрелок теперь утверждает — это он настоящая жертва масочного конфликта.

Нашим журналистам мужчина рассказал свою версию и уверяет — стрелял, чтобы защитить свою жизнь.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Днепре между покупателями вспыхнул конфликт из-за женщины без маски / 08.09.2021 19:45
08.09.2021 19:45

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