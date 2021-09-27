В Черкассах женщина-врач штамповала идеальные фальшивые COVID-сертификаты

Новый кризис — новые возможности.

А на службе у них — новые технологии!

Главное, когда страна постепенно приближается к красной карантинной зоны? — Правильно!

Наличие ковид-сертификата, ведь без него скоро — ну, просто некуда. Также по теме: Турагенты промышляли справками-подделками об отсутствии COVID-19 - что им теперь светит

В Черкассах семейная врачиха организовала просто безупречный прибыльный бизнес.

Правда, нелегальный.

Представьте, медик выдавала пациентам липовые справки о вакцинации от ковид-19 без самой процедуры прививки, но на ее банковскую карточку поступали суммы, куда крупнее врачебной зарплаты.

Впрочем, причудливых работников сотрудники отдела киберполиции все же разоблачили.