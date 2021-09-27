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Video: В Черкассах женщина-врач штамповала идеальные фальшивые COVID-сертификаты

Новый кризис - новые возможности. А на службе у них - новые технологии! Главное, когда страна постепенно приближается к красной карантинной зоны? - Правильно! Наличие ковид-сертификата, ведь без него скоро - ну, просто некуда.[read_more_news] В Черкассах семейная врачиха организовала просто безупречный прибыльный бизнес. Правда, нелегальный. Представьте, медик выдавала пациентам липовые справки о вакцинации от ковид-19 без самой процедуры прививки, но на ее банковскую карточку поступали суммы, куда крупнее врачебной зарплаты. Впрочем, причудливых работников сотрудники отдела киберполиции все же разоблачили.

В Черкассах женщина-врач штамповала идеальные фальшивые COVID-сертификаты
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Новый кризис — новые возможности.

А на службе у них — новые технологии!

Главное, когда страна постепенно приближается к красной карантинной зоны? — Правильно!

Наличие ковид-сертификата, ведь без него скоро — ну, просто некуда. Также по теме: Турагенты промышляли справками-подделками об отсутствии COVID-19 - что им теперь светит

В Черкассах семейная врачиха организовала просто безупречный прибыльный бизнес.

Правда, нелегальный.

Представьте, медик выдавала пациентам липовые справки о вакцинации от ковид-19 без самой процедуры прививки, но на ее банковскую карточку поступали суммы, куда крупнее врачебной зарплаты.

Впрочем, причудливых работников сотрудники отдела киберполиции все же разоблачили.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Черкассах женщина-врач штамповала идеальные фальшивые COVID-сертификаты / 27.09.2021 20:17
27.09.2021 20:17

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