seach
ICTV - Разом краще

Video: В 90 лет получил 90 ударов отверткой по телу! Парень услышал свой приговор за убийство пенсионера

В 90 лет получил 90 ударов отверткой в живот, грудь, лицо и шею! На Ровенщине вынесли приговор молодому человеку, который за отказ дать взаймы жестоко убил летнего пенсионера. [read_more_news] Свою жертву подонок убивал на глазах собственной матери и своего товарища. И те не сделали ничего, чтобы остановить взбешенного мясника. Как же наказали его за это дерзкое преступление? Об этом далее в сюжете.

В 90 лет получил 90 ударов отверткой по телу! Парень услышал свой приговор за убийство пенсионера
0 Комментировать

В 90 лет получил 90 ударов отверткой в живот, грудь, лицо и шею!

На Ровенщине вынесли приговор молодому человеку, который за отказ дать взаймы жестоко убил летнего пенсионера. Также по теме: На Ровенщине вынесли приговор мужчине, который совершил ужасную аварию

Свою жертву подонок убивал на глазах собственной матери и своего товарища.

И те не сделали ничего, чтобы остановить взбешенного мясника.

Как же наказали его за это дерзкое преступление?

Об этом далее в сюжете.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / В 90 лет получил 90 ударов отверткой по телу! Парень услышал свой приговор за убийство пенсионера / 21.10.2021 20:17
21.10.2021 20:17

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь