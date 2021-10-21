В 90 лет получил 90 ударов отверткой по телу! Парень услышал свой приговор за убийство пенсионера

В 90 лет получил 90 ударов отверткой в живот, грудь, лицо и шею!

На Ровенщине вынесли приговор молодому человеку, который за отказ дать взаймы жестоко убил летнего пенсионера. Также по теме: На Ровенщине вынесли приговор мужчине, который совершил ужасную аварию

Свою жертву подонок убивал на глазах собственной матери и своего товарища.

И те не сделали ничего, чтобы остановить взбешенного мясника.

Как же наказали его за это дерзкое преступление?

Об этом далее в сюжете.