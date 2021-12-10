»Вовина тысяча» за вакцинацию — осторожно, активизировались мошенники

Получил две дозы вакцины от ковид-19 – держи тысячу гривен.

Уж точно известно кому и как будут насчитывать «Вовину тысячу», так украинцы обозвали эту выплату от государства. Также по теме: Продажа воображаемых товаров онлайн - почему прибыльная схема мошенников накрылась

Но как говорится, мошенники бодрствуют и ищут тех наивных на которых можно подзаработать.

Схема, как обычно, проста, но на нее вероятно могут клюнуть очень много людей!

Ибо это что-то новенькое и как оно работает, кто его знает?

Наша Елена Ровенчук узнала все до деталей и уже готова вам разложить по полочкам, что нужно делать, чтобы не влипнуть в неприятности.