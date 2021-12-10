Video: »Вовина тысяча» за вакцинацию — осторожно, активизировались мошенники
Получил две дозы вакцины от ковид-19 – держи тысячу гривен.
Уж точно известно кому и как будут насчитывать "Вовину тысячу", так украинцы обозвали эту выплату от государства.[read_more_news]
Но как говорится, мошенники бодрствуют и ищут тех наивных на которых можно подзаработать.
Схема, как обычно, проста, но на нее вероятно могут клюнуть очень много людей!
Ибо это что-то новенькое и как оно работает, кто его знает?
Наша Елена Ровенчук узнала все до деталей и уже готова вам разложить по полочкам, что нужно делать, чтобы не влипнуть в неприятности.
»Вовина тысяча» за вакцинацию — осторожно, активизировались мошенники