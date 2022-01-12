Тихий сосед отблагодарил соседку за доброту десятком ударов молотком — трагедия в Харькове

Жила и даже не догадывалась, что совсем рядом, по соседству ее ждет смерть.

Невыразимо ужасная трагедия в Харькове.

В одном из многоквартирных домов на окраине города разыгралась настоящая драма.

С разбитой головой в луже собственной крови соседи обнаружили в квартире 73-летнюю владелицу.

Женщину убивали прямо со зверской жестокостью.

Бедная получила не менее десятка ударов по голове молотком.

Кому же могла перейти дорогу всегда радушная Надежда?

Все, кто был знаком с погибшей, были просто ошеломлены, когда копы заподозрили в этом жестоком убийстве тихого 59-летнего соседа, проживавшего в квартире за стеной. Также по теме: Роковое соседство с подругой в общежитии – девичий махач закончился смертью

Был частым гостем и почти каждый день заходил на обед.

Мужчина даже не возражал, что он отправил женщину на тот свет.

Какая сила подтолкнула его на этот страшный шаг?

Чем же бедняжка так его разозлила?

От такого точно никто из нас не застрахован.