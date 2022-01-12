seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    04:37Гражданская оборона
    06:30Утро в Большом Городе
    06:45Факты. Информационный выпуск
    06:50Утро в Большом Городе
    07:15Факты. Информационный выпуск
    07:32Утро в Большом Городе
    07:45Факты. Информационный выпуск
    07:50Утро в Большом Городе
    08:45Факты. Информационный выпуск
    09:15Чрезвычайные новости
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: Тихий сосед отблагодарил соседку за доброту десятком ударов молотком — трагедия в Харькове

Жила и даже не догадывалась, что совсем рядом, по соседству ее ждет смерть. Невыразимо ужасная трагедия в Харькове. В одном из многоквартирных домов на окраине города разыгралась настоящая драма. С разбитой головой в луже собственной крови соседи обнаружили в квартире 73-летнюю владелицу. Женщину убивали прямо со зверской жестокостью. Бедная получила не менее десятка ударов по голове молотком. Кому же могла перейти дорогу всегда радушная Надежда? Все, кто был знаком с погибшей, были просто ошеломлены, когда копы заподозрили в этом жестоком убийстве тихого 59-летнего соседа, проживавшего в квартире за стеной. [read_more_news] Был частым гостем и почти каждый день заходил на обед. Мужчина даже не возражал, что он отправил женщину на тот свет. Какая сила подтолкнула его на этот страшный шаг? Чем же бедняжка так его разозлила? От такого точно никто из нас не застрахован.

Тихий сосед отблагодарил соседку за доброту десятком ударов молотком — трагедия в Харькове
0 Комментировать

Жила и даже не догадывалась, что совсем рядом, по соседству ее ждет смерть.

Невыразимо ужасная трагедия в Харькове.

В одном из многоквартирных домов на окраине города разыгралась настоящая драма.

С разбитой головой в луже собственной крови соседи обнаружили в квартире 73-летнюю владелицу.

Женщину убивали прямо со зверской жестокостью.

Бедная получила не менее десятка ударов по голове молотком.

Кому же могла перейти дорогу всегда радушная Надежда?

Все, кто был знаком с погибшей, были просто ошеломлены, когда копы заподозрили в этом жестоком убийстве тихого 59-летнего соседа, проживавшего в квартире за стеной. Также по теме: Роковое соседство с подругой в общежитии – девичий махач закончился смертью

Был частым гостем и почти каждый день заходил на обед.

Мужчина даже не возражал, что он отправил женщину на тот свет.

Какая сила подтолкнула его на этот страшный шаг?

Чем же бедняжка так его разозлила?

От такого точно никто из нас не застрахован.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Тихий сосед отблагодарил соседку за доброту десятком ударов молотком — трагедия в Харькове / 12.01.2022 20:05
12.01.2022 20:05

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь