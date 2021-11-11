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Video: Турок-альфонс вернулся на могилу своей убитой любовницы и попался

Не пришлось долго искать этого жестокого душегуба, который, должно быть, устал бежать. Турка-альфонса, скрывавшегося после дерзкого убийства женщины в Ровно, все же задержали. Неделю он был в путешествиях, успел попутешествовать по нескольким областям, но, в конце концов, снова вернулся на место расправы. Но зачем же? [read_more_news] Не поверите, очевидный убийца так и говорит, чтобы найти могилу своей жертвы, которую убивал металлической дубиной! Какие шокирующие признания озвучил главный и единственный подозреваемый? Какая же на самом деле была причина этой ужасной расправы? И что присудила Фемида? Павел Шамшин видел этого изверга собственными глазами.

Турок-альфонс вернулся на могилу своей убитой любовницы и попался
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Не пришлось долго искать этого жестокого душегуба, который, должно быть, устал бежать.

Турка-альфонса, скрывавшегося после дерзкого убийства женщины в Ровно, все же задержали.

Неделю он был в путешествиях, успел попутешествовать по нескольким областям, но, в конце концов, снова вернулся на место расправы.

Но зачем же? Также по теме: Загадочное убийство молодой замужней женщины в Ровно - разыскивается ее любовник-турок

Не поверите, очевидный убийца так и говорит, чтобы найти могилу своей жертвы, которую убивал металлической дубиной!

Какие шокирующие признания озвучил главный и единственный подозреваемый?

Какая же на самом деле была причина этой ужасной расправы?

И что присудила Фемида?

Павел Шамшин видел этого изверга собственными глазами.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Турок-альфонс вернулся на могилу своей убитой любовницы и попался / 11.11.2021 19:42
11.11.2021 19:42

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