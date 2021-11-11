Турок-альфонс вернулся на могилу своей убитой любовницы и попался

Не пришлось долго искать этого жестокого душегуба, который, должно быть, устал бежать.

Турка-альфонса, скрывавшегося после дерзкого убийства женщины в Ровно, все же задержали.

Неделю он был в путешествиях, успел попутешествовать по нескольким областям, но, в конце концов, снова вернулся на место расправы.

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Не поверите, очевидный убийца так и говорит, чтобы найти могилу своей жертвы, которую убивал металлической дубиной!

Какие шокирующие признания озвучил главный и единственный подозреваемый?

Какая же на самом деле была причина этой ужасной расправы?

И что присудила Фемида?

Павел Шамшин видел этого изверга собственными глазами.