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Video: Во Львове появились человеческие могилы на чужих огородах

Представьте себе, что приходите на свой огород, а там вместо деревьев и кустов - могилы. Не верите, что такое возможно? А вот во Львове такое пережили члены целого садоводческого кооператива. Пока люди обивали пороги чиновников, чтобы приватизировать земельные участки, изобретательный директор кладбища успел закопать на этих сотках 400 покойников! Но и это еще не все! [read_more_news] В мэрии знали о незаконных захоронениях, тем не менее, отдали людям землю прямо с могилами. Что же теперь будет с усопшими? Согласятся ли люди на такое жуткое соседство? И что ждет руководителя кладбища? Уже через несколько секунд услышите ответ в сюжете.

Во Львове появились человеческие могилы на чужих огородах
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Представьте себе, что приходите на свой огород, а там вместо деревьев и кустов — могилы.

Не верите, что такое возможно?

А вот во Львове такое пережили члены целого садоводческого кооператива.

Пока люди обивали пороги чиновников, чтобы приватизировать земельные участки, изобретательный директор кладбища успел закопать на этих сотках 400 покойников!

Но и это еще не все! Также по теме: Лунапарк на кладбище устроили фанаты умершего священника - фонтаны и сказочные животные

В мэрии знали о незаконных захоронениях, тем не менее, отдали людям землю прямо с могилами.

Что же теперь будет с усопшими?

Согласятся ли люди на такое жуткое соседство?

И что ждет руководителя кладбища?

Уже через несколько секунд услышите ответ в сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Во Львове появились человеческие могилы на чужих огородах / 07.09.2021 20:11
07.09.2021 20:11

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