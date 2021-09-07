Во Львове появились человеческие могилы на чужих огородах

Представьте себе, что приходите на свой огород, а там вместо деревьев и кустов — могилы.

Не верите, что такое возможно?

А вот во Львове такое пережили члены целого садоводческого кооператива.

Пока люди обивали пороги чиновников, чтобы приватизировать земельные участки, изобретательный директор кладбища успел закопать на этих сотках 400 покойников!

Но и это еще не все! Также по теме: Лунапарк на кладбище устроили фанаты умершего священника - фонтаны и сказочные животные

В мэрии знали о незаконных захоронениях, тем не менее, отдали людям землю прямо с могилами.

Что же теперь будет с усопшими?

Согласятся ли люди на такое жуткое соседство?

И что ждет руководителя кладбища?

Уже через несколько секунд услышите ответ в сюжете.