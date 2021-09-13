Цветет и стонет Днепр широкий! Почему главная река Украины зеленеет на глазах

Цветет и стонет Днепр широкий!

Был чистый и голубой, а превратился в зеленое месиво!

И по всей Украине реки и озера буквально задыхаются от атаки токсичных водорослей!

Все живое в воде умирает, она воняет и становится опасной для людей. Также по теме: Масштабное ДТП на окраине Днепра - в железную мясорубку попали четыре фуры

Не только пить нельзя — даже купаться!

И даже из-под крана течет настоящее болото!

Откуда же берется эта зараза, которая приобретает масштаб катастрофы и угрожает уничтожить все наши водоемы?!

Что нам нужно делать, чтобы вода не стала стоить дороже золота?!

Не поверите, но мы сами виноваты в том, что происходит.

И Александр Храпач знает — какой выход у нас есть.

Пока что.