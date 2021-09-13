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Video: Цветет и стонет Днепр широкий! Почему главная река Украины зеленеет на глазах

Цветет и стонет Днепр широкий! Был чистый и голубой, а превратился в зеленое месиво! И по всей Украине реки и озера буквально задыхаются от атаки токсичных водорослей! Все живое в воде умирает, она воняет и становится опасной для людей. [read_more_news] Не только пить нельзя - даже купаться! И даже из-под крана течет настоящее болото! Откуда же берется эта зараза, которая приобретает масштаб катастрофы и угрожает уничтожить все наши водоемы?! Что нам нужно делать, чтобы вода не стала стоить дороже золота?! Не поверите, но мы сами виноваты в том, что происходит. И Александр Храпач знает - какой выход у нас есть. Пока что.

Цветет и стонет Днепр широкий! Почему главная река Украины зеленеет на глазах
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Цветет и стонет Днепр широкий!

Был чистый и голубой, а превратился в зеленое месиво!

И по всей Украине реки и озера буквально задыхаются от атаки токсичных водорослей!

Все живое в воде умирает, она воняет и становится опасной для людей. Также по теме: Масштабное ДТП на окраине Днепра - в железную мясорубку попали четыре фуры

Не только пить нельзя — даже купаться!

И даже из-под крана течет настоящее болото!

Откуда же берется эта зараза, которая приобретает масштаб катастрофы и угрожает уничтожить все наши водоемы?!

Что нам нужно делать, чтобы вода не стала стоить дороже золота?!

Не поверите, но мы сами виноваты в том, что происходит.

И Александр Храпач знает — какой выход у нас есть.

Пока что.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Цветет и стонет Днепр широкий! Почему главная река Украины зеленеет на глазах / 13.09.2021 20:08
13.09.2021 20:08

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