Центр Николаева облюбовали маргиналы – теперь это притон для наркоманов и бездомных?

Притон для наркоманов и бездомных в центре Николаева – в заброшенном здании посреди жилого массива местные маргиналы устроили сборище.

Там и живут, и пьют, употребляют наркотики и зажигают костры, дерутся и даже убивают друг друга, в результате жители окрестных многоэтажек уже боятся ходить по двору и отпускать детей в школу.

Люди уже все пороги пообивали, чтобы местные власти наконец снесли этот притон, но результата ноль.