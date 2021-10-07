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Video: Держал притон под контролем? Что известно о психопате, который терроризирует киевлян

Для помощи пострадавшему: 4149 5001 4785 2613 - Охрименко Олеся Владимировна С такими соседями и врагов не надо, я вам скажу. Представьте себе этот ужас, в Киеве сумасшедший психопат набросился на своего соседа с молотком.[read_more_news] Крушил бедняге голову, пока в смертоносного орудия не сломалась ручка! Возможно это и спасло несчастному жизнь. Но за что такая расправа? Местные и понятия не имеют, а вот сам неадекват убежден, что таким образом он вершит правосудие. Мужчина в таких безумиях обвиняет своего соседа, аж волосы дыбом? Вы только послушайте, что он говорит. Страшно жить, потому что никогда не знаешь, что за психопат ходит с тобой рядом.

Держал притон под контролем? Что известно о психопате, который терроризирует киевлян
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Для помощи пострадавшему: 4149 5001 4785 2613 — Охрименко Олеся Владимировна

С такими соседями и врагов не надо, я вам скажу.

Представьте себе этот ужас, в Киеве сумасшедший психопат набросился на своего соседа с молотком. Также по теме: Известный ветеран АТО терроризирует собственных соседей - печальная история из Киева

Крушил бедняге голову, пока в смертоносного орудия не сломалась ручка!

Возможно это и спасло несчастному жизнь.

Но за что такая расправа?

Местные и понятия не имеют, а вот сам неадекват убежден, что таким образом он вершит правосудие.

Мужчина в таких безумиях обвиняет своего соседа, аж волосы дыбом?

Вы только послушайте, что он говорит.

Страшно жить, потому что никогда не знаешь, что за психопат ходит с тобой рядом.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Держал притон под контролем? Что известно о психопате, который терроризирует киевлян / 07.10.2021 19:43
07.10.2021 19:43

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