Держал притон под контролем? Что известно о психопате, который терроризирует киевлян

Для помощи пострадавшему: 4149 5001 4785 2613 — Охрименко Олеся Владимировна

С такими соседями и врагов не надо, я вам скажу.

Представьте себе этот ужас, в Киеве сумасшедший психопат набросился на своего соседа с молотком. Также по теме: Известный ветеран АТО терроризирует собственных соседей - печальная история из Киева

Крушил бедняге голову, пока в смертоносного орудия не сломалась ручка!

Возможно это и спасло несчастному жизнь.

Но за что такая расправа?

Местные и понятия не имеют, а вот сам неадекват убежден, что таким образом он вершит правосудие.

Мужчина в таких безумиях обвиняет своего соседа, аж волосы дыбом?

Вы только послушайте, что он говорит.

Страшно жить, потому что никогда не знаешь, что за психопат ходит с тобой рядом.