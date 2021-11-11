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Video: Третий брат покойного мэра Кривого Рога Павлова найден повешенным

Третья загадочная смерть подряд в одной семье – погибшего мэра Кривого Рога, Константина Павлова. На этот раз в съемной квартире нашли двоюродного брата городского головы - Бориса Павлова - повешенным. По словам его жены и друзей, недавно тот узнал страшную болезнь, из-за чего замкнулся в себе. А буквально за день до трагедии мужчине отказали в операции в онкологическом диспансере. Что же за проклятие каждый раз постигает эту семью?[read_more_news] Смерти, окутанные загадкой, начались еще с августа - сначала мэра нашли застреленным на пороге собственного дома. Дело квалифицировали как самоубийство. А уже через два месяца - его родной брат, по данным полиции, отравился алкоголем. Теперь же кузен полез в петлю. Неужели семье Криворожского мэра действительно наведена порча, или все это жуткое стечение обстоятельств? Наш Олег Ермолинский выяснял все детали смертоносной цепи.

Третий брат покойного мэра Кривого Рога Павлова найден повешенным
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Третья загадочная смерть подряд в одной семье – погибшего мэра Кривого Рога, Константина Павлова.

На этот раз в съемной квартире нашли двоюродного брата городского головы — Бориса Павлова — повешенным.

По словам его жены и друзей, недавно тот узнал страшную болезнь, из-за чего замкнулся в себе.

А буквально за день до трагедии мужчине отказали в операции в онкологическом диспансере.

Что же за проклятие каждый раз постигает эту семью? Также по теме: Родного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым в собственной квартире

Смерти, окутанные загадкой, начались еще с августа — сначала мэра нашли застреленным на пороге собственного дома.

Дело квалифицировали как самоубийство.

А уже через два месяца — его родной брат, по данным полиции, отравился алкоголем.

Теперь же кузен полез в петлю.

Неужели семье Криворожского мэра действительно наведена порча, или все это жуткое стечение обстоятельств?

Наш Олег Ермолинский выяснял все детали смертоносной цепи.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Третий брат покойного мэра Кривого Рога Павлова найден повешенным / 11.11.2021 19:36
11.11.2021 19:36

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