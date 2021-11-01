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Video: Тренер по каратэ и подростки-спортсмены погибли в ДТП, возвращаясь домой с медалями из соревнований

Жуткая авария на Кировоградщине унесла жизни четырех человек, среди которых были и дети. Тренер по единоборствам вместе с несовершеннолетними воспитанниками возвращался с соревнований в Винницкой области в Кривой Рог. Но в каких-то полусотне километрах от пункта назначения, легковушка со спортсменами была раздавлена грузовиком. [read_more_news] 46-летний водитель и пассажиры, самому старшему из которых было всего лишь 16, а самому младшему - 11 лет. Все они не имели никакого шанса на спасение. Наш Олег Ермолинский на месте аварии узнал все обстоятельства трагедии.

Тренер по каратэ и подростки-спортсмены погибли в ДТП, возвращаясь домой с медалями из соревнований
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Жуткая авария на Кировоградщине унесла жизни четырех человек, среди которых были и дети.

Тренер по единоборствам вместе с несовершеннолетними воспитанниками возвращался с соревнований в Винницкой области в Кривой Рог.

Но в каких-то полусотне километрах от пункта назначения, легковушка со спортсменами была раздавлена грузовиком. Также по теме: 15-летний парень взял машину отца и отправил друзей в тот свет - ужасающее ДТП на Херсонщине

46-летний водитель и пассажиры, самому старшему из которых было всего лишь 16, а самому младшему — 11 лет.

Все они не имели никакого шанса на спасение.

Наш Олег Ермолинский на месте аварии узнал все обстоятельства трагедии.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Тренер по каратэ и подростки-спортсмены погибли в ДТП, возвращаясь домой с медалями из соревнований / 01.11.2021 19:39
01.11.2021 19:39

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