Тренер по каратэ и подростки-спортсмены погибли в ДТП, возвращаясь домой с медалями из соревнований

Жуткая авария на Кировоградщине унесла жизни четырех человек, среди которых были и дети.

Тренер по единоборствам вместе с несовершеннолетними воспитанниками возвращался с соревнований в Винницкой области в Кривой Рог.

Но в каких-то полусотне километрах от пункта назначения, легковушка со спортсменами была раздавлена грузовиком. Также по теме: 15-летний парень взял машину отца и отправил друзей в тот свет - ужасающее ДТП на Херсонщине

46-летний водитель и пассажиры, самому старшему из которых было всего лишь 16, а самому младшему — 11 лет.

Все они не имели никакого шанса на спасение.

Наш Олег Ермолинский на месте аварии узнал все обстоятельства трагедии.