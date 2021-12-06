В ДТП под Житомиром погиб мужчина и двое малолетних сыновей

В жуткой аварии возле Житомира погибла почти целая семья – муж и двое малолетних сыновей.

Младшему всего пять лет.

За жизнь матери ныне борются медики областной больницы. Также по теме: В ДТП на трассе погибли супруги - их сбили сразу две машины в Ровенской области

Именно женщина находилась за рулем Ланоса, когда их легковушка выскочила на встречную полосу и врезалась в грузовой ДАФ.

Почему не удалось избежать трагедии и кто теперь будет отвечать за три потерянные человеческие жизни?

Наша Татьяна Островщук вернулась с места аварии, которое до сих пор пропитано кровью.