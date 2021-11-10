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Video: Торговля фейковыми сертификатами о вакцинации в Украине — как это происходит

350 гривен за экспресс-тест, и более двух тысяч гривен – за сертификат в приложении «действие». В Закарпатье работники автовокзала продавали фейковые документы пассажирам межобластных и международных сообщений. [read_more_news] А в соседнем Прикарпатье незаконную схему по подделке ковид-сертификатов организовала заместитель директора одной из больниц. Незаконными услугами воспользовались сотни людей со всей Украине. Что угрожает больницам и людям, воспользовавшимся незаконной услугой? – Светлана Маланюк знает.

Торговля фейковыми сертификатами о вакцинации в Украине — как это происходит
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350 гривен за экспресс-тест, и более двух тысяч гривен – за сертификат в приложении «действие».

В Закарпатье работники автовокзала продавали фейковые документы пассажирам межобластных и международных сообщений. Также по теме: Хочешь ехать в маршрутке - вакцинируйся! Проезд в транспорте будет доступен только по ковид-сертификатам?

А в соседнем Прикарпатье незаконную схему по подделке ковид-сертификатов организовала заместитель директора одной из больниц.

Незаконными услугами воспользовались сотни людей со всей Украине.

Что угрожает больницам и людям, воспользовавшимся незаконной услугой? – Светлана Маланюк знает.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Торговля фейковыми сертификатами о вакцинации в Украине — как это происходит / 10.11.2021 20:09
10.11.2021 20:09

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