Video: ТОП дерзких ограблений в Украине — опасных преступников становится все больше

А мотивы этих преступлений ясны, как белый день. С пистолетами, лезвиями и даже канцелярскими ножами они угрожали своим жертвам убийством, если те не отдадут все. Не боялись даже камер наблюдения. Неужели улов действительно стоил риска? И такой кошмар творится просто у нас под носом.