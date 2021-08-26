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Video: ТОП дерзких ограблений в Украине — опасных преступников становится все больше

А мотивы этих преступлений ясны, как белый день. С пистолетами, лезвиями и даже канцелярскими ножами они угрожали своим жертвам убийством, если те не отдадут все. Не боялись даже камер наблюдения. Неужели улов действительно стоил риска? И такой кошмар творится просто у нас под носом.

ТОП дерзких ограблений в Украине — опасных преступников становится все больше
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А мотивы этих преступлений ясны, как белый день.

С пистолетами, лезвиями и даже канцелярскими ножами они угрожали своим жертвам убийством, если те не отдадут все.

Не боялись даже камер наблюдения.

Неужели улов действительно стоил риска?

И такой кошмар творится просто у нас под носом.

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ICTV / Чрезвычайные новости / ТОП дерзких ограблений в Украине — опасных преступников становится все больше / 26.08.2021 19:52
26.08.2021 19:52

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