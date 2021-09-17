ТОП раритетных авто — редкие и уникальные модели

Вряд ли найдется человек, который не знает, как выглядит наше народное авто — Таврия.

Но вот ЗАЗ-кабриолет — это нечто неслыханное.

Но такие экземпляры, оказывается, сходили с конвейера! Также по теме: Зрелищное шоу ретро-автомобилей во Львове

А можете представить себе пожарный … мотоцикл?

А раритетный Опель, которому 86 лет и он ездит с родным двигателем под капотом?

Думаете, такое невозможно?

Что же тогда говорить о классической 21 Волге с аккумуляторами под капотом!

Проехался на редких машинах и наш Александр Храпач.