Video: ТОП раритетных авто — редкие и уникальные модели
Вряд ли найдется человек, который не знает, как выглядит наше народное авто - Таврия.
Но вот ЗАЗ-кабриолет - это нечто неслыханное.
Но такие экземпляры, оказывается, сходили с конвейера! [read_more_news]
А можете представить себе пожарный ... мотоцикл?
А раритетный Опель, которому 86 лет и он ездит с родным двигателем под капотом?
Думаете, такое невозможно?
Что же тогда говорить о классической 21 Волге с аккумуляторами под капотом!
Проехался на редких машинах и наш Александр Храпач.