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Video: ТОП раритетных авто — редкие и уникальные модели

Вряд ли найдется человек, который не знает, как выглядит наше народное авто - Таврия. Но вот ЗАЗ-кабриолет - это нечто неслыханное. Но такие экземпляры, оказывается, сходили с конвейера! [read_more_news] А можете представить себе пожарный ... мотоцикл? А раритетный Опель, которому 86 лет и он ездит с родным двигателем под капотом? Думаете, такое невозможно? Что же тогда говорить о классической 21 Волге с аккумуляторами под капотом! Проехался на редких машинах и наш Александр Храпач.

ТОП раритетных авто — редкие и уникальные модели
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Вряд ли найдется человек, который не знает, как выглядит наше народное авто — Таврия.

Но вот ЗАЗ-кабриолет — это нечто неслыханное.

Но такие экземпляры, оказывается, сходили с конвейера! Также по теме: Зрелищное шоу ретро-автомобилей во Львове

А можете представить себе пожарный … мотоцикл?

А раритетный Опель, которому 86 лет и он ездит с родным двигателем под капотом?

Думаете, такое невозможно?

Что же тогда говорить о классической 21 Волге с аккумуляторами под капотом!

Проехался на редких машинах и наш Александр Храпач.

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ICTV / Чрезвычайные новости / ТОП раритетных авто — редкие и уникальные модели / 17.09.2021 20:18
17.09.2021 20:18

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