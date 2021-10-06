Video: ТОП лучших уголовных туристов от Чрезвычайных новостей

Эти проходимцы тоже, видимо, мечтают о вертолете. Обчистил квартиру, загрузил чужое имущество на борт - и вуаля. Ни один коп не догонит. [read_more_news] Ох, и расплодилось в Украине воров. На Черниговщине иностранцы переворачивали помещения просто вверх ногами, выносили деньги и ценные вещи. И могли исчезнуть незамеченными, но воров подвела жадность. А в Одессе воры повадились к чужим авто. Одна компания охотилась на владельцев-зевак, которые забыли закрыть машины, а другая банда выбирала исключительно дорогие автомобили на парковке. Открывали дверцу с помощью специальных устройств. И вытаскивали все, что оставил забывчивый владелец. Посмотрите, чтобы не попасть в подобную историю.