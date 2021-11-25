ТОП чрезвычайных кадров из украинских дорог — подборка кровавых ДТП впечатляет

Ну, как так? Куда гнал? Это уже дух перехватывает от кадров из столичных дорог.

Лихач на ровной и пустой дороге выехал на обочину и стал цеплять одно дерево за другим.

Еще и кувыркался при этом в воздухе. Также по теме: В Мелитополе таинственный снайпер-злодей из окна квартиры расстреливает проезжие машины

В другом районе Киева пьяница за рулем на пять часов остановил движение и отправил водителей трех авто в больницу.

А в неравном бою КамАЗа и Хонды прогнозируемо легковушка оказалась в нокауте — впечатанной в столб.

Когда статистика с украинских дорог перестанет выглядеть, как сведение с поля боя?