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Video: ТОП чрезвычайных кадров из украинских дорог — подборка кровавых ДТП впечатляет

Ну, как так? Куда гнал? Это уже дух перехватывает от кадров из столичных дорог. Лихач на ровной и пустой дороге выехал на обочину и стал цеплять одно дерево за другим. Еще и кувыркался при этом в воздухе. [read_more_news] В другом районе Киева пьяница за рулем на пять часов остановил движение и отправил водителей трех авто в больницу. А в неравном бою КамАЗа и Хонды прогнозируемо легковушка оказалась в нокауте - впечатанной в столб. Когда статистика с украинских дорог перестанет выглядеть, как сведение с поля боя?

ТОП чрезвычайных кадров из украинских дорог — подборка кровавых ДТП впечатляет
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Ну, как так? Куда гнал? Это уже дух перехватывает от кадров из столичных дорог.

Лихач на ровной и пустой дороге выехал на обочину и стал цеплять одно дерево за другим.

Еще и кувыркался при этом в воздухе. Также по теме: В Мелитополе таинственный снайпер-злодей из окна квартиры расстреливает проезжие машины

В другом районе Киева пьяница за рулем на пять часов остановил движение и отправил водителей трех авто в больницу.

А в неравном бою КамАЗа и Хонды прогнозируемо легковушка оказалась в нокауте — впечатанной в столб.

Когда статистика с украинских дорог перестанет выглядеть, как сведение с поля боя?

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ICTV / Чрезвычайные новости / ТОП чрезвычайных кадров из украинских дорог — подборка кровавых ДТП впечатляет / 25.11.2021 19:44
25.11.2021 19:44

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