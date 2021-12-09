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Video: Тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова найдено — все подробности

Заказное убийство. Сенсационное заявление обнародовало СБУ. Следователи обнаружили остатки тела Тараса Познякова и подозревают - расправа, вероятно, была тщательно спланирована.[read_more_news] Напомним, более 5 лет назад львовянин Тарас Позняков взял двух попутчиков в Киев, но в столицу так и не доехал. Залитую кровью и продырявленную пулями машину нашли в гаражном кооперативе в Киевской области. Полицейские долго искали подозреваемых. В конце концов одного - схватили, а другой - за несколько лет загадочно погиб. Теперь дело закрутилось с новой силой, потому что есть труп. Где нашли останки? Шокирующие детали.

Тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова найдено — все подробности
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Заказное убийство.

Сенсационное заявление обнародовало СБУ.

Следователи обнаружили остатки тела Тараса Познякова и подозревают — расправа, вероятно, была тщательно спланирована. Также по теме: Нові подробиці у справі вбивства Тараса Познякова Подозреваемому в убийстве Тараса Позняков дали 60 суток ареста Пропавший львовянин: полиция объявила в государственный розыск причастных к исчезновению Тараса Позняков

Напомним, более 5 лет назад львовянин Тарас Позняков взял двух попутчиков в Киев, но в столицу так и не доехал.

Залитую кровью и продырявленную пулями машину нашли в гаражном кооперативе в Киевской области.

Полицейские долго искали подозреваемых.

В конце концов одного — схватили, а другой — за несколько лет загадочно погиб.

Теперь дело закрутилось с новой силой, потому что есть труп.

Где нашли останки? Шокирующие детали.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова найдено — все подробности / 09.12.2021 19:57
09.12.2021 19:57

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