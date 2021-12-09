Тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова найдено — все подробности

Заказное убийство.

Сенсационное заявление обнародовало СБУ.

Следователи обнаружили остатки тела Тараса Познякова и подозревают — расправа, вероятно, была тщательно спланирована. Также по теме: Нові подробиці у справі вбивства Тараса Познякова Подозреваемому в убийстве Тараса Позняков дали 60 суток ареста Пропавший львовянин: полиция объявила в государственный розыск причастных к исчезновению Тараса Позняков

Напомним, более 5 лет назад львовянин Тарас Позняков взял двух попутчиков в Киев, но в столицу так и не доехал.

Залитую кровью и продырявленную пулями машину нашли в гаражном кооперативе в Киевской области.

Полицейские долго искали подозреваемых.

В конце концов одного — схватили, а другой — за несколько лет загадочно погиб.

Теперь дело закрутилось с новой силой, потому что есть труп.

Где нашли останки? Шокирующие детали.