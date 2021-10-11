Теща погибла на глазах у зятя и родных — смертельное ДТП в Черкасской области

Один необдуманный поступок стоил двух трагически оборванных жизней.

В Черкасской области на новой отремонтированной трассе столкнулись джип и легковушка.

Об этой аварии даже говорить страшно.

После удара легковой Ситроен подбросило в воздух на несколько метров и буквально выбросило на обочину.

Что же привело к трагедии?