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Video: Теща погибла на глазах у зятя и родных — смертельное ДТП в Черкасской области

Один необдуманный поступок стоил двух трагически оборванных жизней. В Черкасской области на новой отремонтированной трассе столкнулись джип и легковушка. Об этой аварии даже говорить страшно. После удара легковой Ситроен подбросило в воздух на несколько метров и буквально выбросило на обочину. Что же привело к трагедии?

Теща погибла на глазах у зятя и родных — смертельное ДТП в Черкасской области
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Один необдуманный поступок стоил двух трагически оборванных жизней.

В Черкасской области на новой отремонтированной трассе столкнулись джип и легковушка.

Об этой аварии даже говорить страшно.

После удара легковой Ситроен подбросило в воздух на несколько метров и буквально выбросило на обочину.

Что же привело к трагедии?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Теща погибла на глазах у зятя и родных — смертельное ДТП в Черкасской области / 11.10.2021 19:35
11.10.2021 19:35

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