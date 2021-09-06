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Video: Хрупкая женщина одним ударом отправила любимого на тот свет

Хрупкая женщина может обидеться и мгновенно превратиться в профессионального убийцу. В Киеве женщина, как тренированный кикбоксер с такой силой свалила ногой своего любимого, тот упал и больше не поднялся. У бедняги возможно и был шанс выжить, но никто не додумался вызвать медиков, ни любимая, ни товарищ, ставший свидетелем того семейного скандала.[read_more_news] Нелюди просто сели и продолжили застолье, кто знает сколько они пробыли у покойника, но только со временем одумались и все же вызвали скорую. Таких уже сказок рассказали полицейским, что даже опытные копы поверили в байку, что человек умер сам.

Хрупкая женщина одним ударом отправила любимого на тот свет
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Хрупкая женщина может обидеться и мгновенно превратиться в профессионального убийцу.

В Киеве женщина, как тренированный кикбоксер с такой силой свалила ногой своего любимого, тот упал и больше не поднялся.

У бедняги возможно и был шанс выжить, но никто не додумался вызвать медиков, ни любимая, ни товарищ, ставший свидетелем того семейного скандала. Также по теме: Осталась без любимого из-за телефона! Убийство в Киеве

Нелюди просто сели и продолжили застолье, кто знает сколько они пробыли у покойника, но только со временем одумались и все же вызвали скорую.

Таких уже сказок рассказали полицейским, что даже опытные копы поверили в байку, что человек умер сам.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Хрупкая женщина одним ударом отправила любимого на тот свет / 06.09.2021 20:26
06.09.2021 20:26

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