Хрупкая женщина одним ударом отправила любимого на тот свет

Хрупкая женщина может обидеться и мгновенно превратиться в профессионального убийцу.

В Киеве женщина, как тренированный кикбоксер с такой силой свалила ногой своего любимого, тот упал и больше не поднялся.

У бедняги возможно и был шанс выжить, но никто не додумался вызвать медиков, ни любимая, ни товарищ, ставший свидетелем того семейного скандала. Также по теме: Осталась без любимого из-за телефона! Убийство в Киеве

Нелюди просто сели и продолжили застолье, кто знает сколько они пробыли у покойника, но только со временем одумались и все же вызвали скорую.

Таких уже сказок рассказали полицейским, что даже опытные копы поверили в байку, что человек умер сам.