Video: Техстанция на колесах – на вооружении у патрульных появились мобильные диагностические лаборатории
Как страшный сон для водителей эти нововведения.
Особенно для тех, кто откровенно не следит за техническим состоянием своих машин.
На дороги выехали те, кто будут беспощадно наказывать таких горе-автовладельцев.
На вооружении у патрульных появились мобильные диагностические станции. [read_more_news]
И теперь проверить, например, износ протекторов шин, точность рулевого управления или насколько авто загрязняет воздух – копы смогут, просто остановив машину в потоке.
Как это будет выглядеть?
Сколько времени будет занимать?
И что за это будет нарушителям?
Водители, готовьте свои кошельки.
Техстанция на колесах – на вооружении у патрульных появились мобильные диагностические лаборатории