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Video: «Папа года» из Умани. Мужчина оставил 7-летнюю дочь стеречь стройматериалы на трассе вблизи леса

История о мужчине, который точно никогда не попадет в номинацию "папа года". В Черкасской области случайный свидетель и наш коллега натолкнулись на крайне потрясающую находку. Практически в лесу, на обочине трассы, они нашли 7-летнего ребенка. Сначала, шокированные очевидцы подумали, что та потерялась, но когда узнали правду, чуть дар речи не потеряли. Оказалось, девочку там оставил родной отец. [read_more_news] Как и почему мужчина бросил ребенка, подвергая страшной опасности? Удалось ли отыскать самого горе-отца? И что он теперь объясняет в своем оправдании?

«Папа года» из Умани. Мужчина оставил 7-летнюю дочь стеречь стройматериалы на трассе вблизи леса
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История о мужчине, который точно никогда не попадет в номинацию «папа года».

В Черкасской области случайный свидетель и наш коллега натолкнулись на крайне потрясающую находку.

Практически в лесу, на обочине трассы, они нашли 7-летнего ребенка.

Сначала, шокированные очевидцы подумали, что та потерялась, но когда узнали правду, чуть дар речи не потеряли.

Оказалось, девочку там оставил родной отец. Также по теме: Любимый убил беременную жену на глазах у детей – не выдержал и перерезал себе горло

Как и почему мужчина бросил ребенка, подвергая страшной опасности?

Удалось ли отыскать самого горе-отца?

И что он теперь объясняет в своем оправдании?

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ICTV / Чрезвычайные новости / «Папа года» из Умани. Мужчина оставил 7-летнюю дочь стеречь стройматериалы на трассе вблизи леса / 13.12.2021 20:36
13.12.2021 20:36

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