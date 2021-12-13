Video: «Папа года» из Умани. Мужчина оставил 7-летнюю дочь стеречь стройматериалы на трассе вблизи леса

История о мужчине, который точно никогда не попадет в номинацию "папа года". В Черкасской области случайный свидетель и наш коллега натолкнулись на крайне потрясающую находку. Практически в лесу, на обочине трассы, они нашли 7-летнего ребенка. Сначала, шокированные очевидцы подумали, что та потерялась, но когда узнали правду, чуть дар речи не потеряли. Оказалось, девочку там оставил родной отец. [read_more_news] Как и почему мужчина бросил ребенка, подвергая страшной опасности? Удалось ли отыскать самого горе-отца? И что он теперь объясняет в своем оправдании?