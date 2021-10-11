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Video: Таран маршрутки на Броварском проспекте — фарш из металла и обшивки

Авария всколыхнула и столицу. На Броварском проспекте легковушка на всех парах догнала и перевернула маршрутку. Здесь только чудом обошлось без жертв. Страшные кадры, от которых стынет кровь.

Таран маршрутки на Броварском проспекте — фарш из металла и обшивки
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Авария всколыхнула и столицу.

На Броварском проспекте легковушка на всех парах догнала и перевернула маршрутку.

Здесь только чудом обошлось без жертв.

Страшные кадры, от которых стынет кровь.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Таран маршрутки на Броварском проспекте — фарш из металла и обшивки / 11.10.2021 20:14
11.10.2021 20:14

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