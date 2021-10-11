Video: Таран маршрутки на Броварском проспекте — фарш из металла и обшивки

Авария всколыхнула и столицу. На Броварском проспекте легковушка на всех парах догнала и перевернула маршрутку. Здесь только чудом обошлось без жертв. Страшные кадры, от которых стынет кровь.