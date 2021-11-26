Video: Таксист, закопанный на кладбище, вылез из могилы посреди ночи! Жуткая история из Волыни
По-настоящему жуткая история с Волыни!
Там мужчину жестоко избили, разрядили над головой целую обойму, вывезли посреди ночи на кладбище и заставили копать могилу.
Дальше человека просто зарыли живьем. [read_more_news]
Казалось, из такой ловушки несчастному уже не выбраться, но он сумел себя откопать и под утро, едва живой, дошел домой.
Сейчас жертва нападения в тяжелом состоянии в реанимации, но он успел назвать полицейским имена своих обидчиков.
Что же это за звери в человеческом облике и что стало причиной столь невиданной жестокости?
Павел Шамшин уже готов рассказать подробности.
Таксист, закопанный на кладбище, вылез из могилы посреди ночи! Жуткая история из Волыни