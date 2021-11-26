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Video: Таксист, закопанный на кладбище, вылез из могилы посреди ночи! Жуткая история из Волыни

По-настоящему жуткая история с Волыни! Там мужчину жестоко избили, разрядили над головой целую обойму, вывезли посреди ночи на кладбище и заставили копать могилу. Дальше человека просто зарыли живьем. [read_more_news] Казалось, из такой ловушки несчастному уже не выбраться, но он сумел себя откопать и под утро, едва живой, дошел домой. Сейчас жертва нападения в тяжелом состоянии в реанимации, но он успел назвать полицейским имена своих обидчиков. Что же это за звери в человеческом облике и что стало причиной столь невиданной жестокости? Павел Шамшин уже готов рассказать подробности.

Таксист, закопанный на кладбище, вылез из могилы посреди ночи! Жуткая история из Волыни
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По-настоящему жуткая история с Волыни!

Там мужчину жестоко избили, разрядили над головой целую обойму, вывезли посреди ночи на кладбище и заставили копать могилу.

Дальше человека просто зарыли живьем. Также по теме: 19-летний пассажир жестоко поиздевался над 37-летним таксистом

Казалось, из такой ловушки несчастному уже не выбраться, но он сумел себя откопать и под утро, едва живой, дошел домой.

Сейчас жертва нападения в тяжелом состоянии в реанимации, но он успел назвать полицейским имена своих обидчиков.

Что же это за звери в человеческом облике и что стало причиной столь невиданной жестокости?

Павел Шамшин уже готов рассказать подробности.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Таксист, закопанный на кладбище, вылез из могилы посреди ночи! Жуткая история из Волыни / 26.11.2021 19:56
26.11.2021 19:56

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