Таксист, закопанный на кладбище, вылез из могилы посреди ночи! Жуткая история из Волыни

По-настоящему жуткая история с Волыни!

Там мужчину жестоко избили, разрядили над головой целую обойму, вывезли посреди ночи на кладбище и заставили копать могилу.

Дальше человека просто зарыли живьем. Также по теме: 19-летний пассажир жестоко поиздевался над 37-летним таксистом

Казалось, из такой ловушки несчастному уже не выбраться, но он сумел себя откопать и под утро, едва живой, дошел домой.

Сейчас жертва нападения в тяжелом состоянии в реанимации, но он успел назвать полицейским имена своих обидчиков.

Что же это за звери в человеческом облике и что стало причиной столь невиданной жестокости?

Павел Шамшин уже готов рассказать подробности.