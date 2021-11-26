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Video: Сыночек умер! Страшная семейная драма в семье 25-летней женщины в Запорожье

Сыночек умер - такие ужасные слова 25-летняя женщина сказала по телефону своей матери. В Запорожье ужасная семейная драма. Ошеломленная бабушка бросилась в квартиру и нашла 5-месячного Богданчика уже бездыханным. [read_more_news] А вот ее дочери нигде не было! Куда могла деться молодая скорбящая мать? И какой ужас произошел в детской кроватке?

Сыночек умер! Страшная семейная драма в семье 25-летней женщины в Запорожье
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Сыночек умер — такие ужасные слова 25-летняя женщина сказала по телефону своей матери.

В Запорожье ужасная семейная драма.

Ошеломленная бабушка бросилась в квартиру и нашла 5-месячного Богданчика уже бездыханным. Также по теме: 21-летняя мать-стрелочница убила собственного младенца холодом в Черкасской области

А вот ее дочери нигде не было!

Куда могла деться молодая скорбящая мать?

И какой ужас произошел в детской кроватке?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Сыночек умер! Страшная семейная драма в семье 25-летней женщины в Запорожье / 26.11.2021 19:44
26.11.2021 19:44

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