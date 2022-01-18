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Video: Сын убил и поиздевался над телом матери на глазах у отца — подробности расправы в Киеве

Бил, бросался горшками с цветами, добивал разводным ключом, а потом еще и издевался над трупом! И это все – о мужчине, который фактически замучил собственную мать! Просто холод по спине: глава семьи видел все, но предотвратить убийство просто не смог. [read_more_news] И только чудом сам не стал следующей жертвой! Но что же так разозлило 32-летнего киевлянина? И почему его предпочитали обходить стороной? Александр Храпач уже все выяснил.

Сын убил и поиздевался над телом матери на глазах у отца — подробности расправы в Киеве
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Бил, бросался горшками с цветами, добивал разводным ключом, а потом еще и издевался над трупом!

И это все – о мужчине, который фактически замучил собственную мать!

Просто холод по спине: глава семьи видел все, но предотвратить убийство просто не смог. Также по теме: Так спешил в полицию, что с ножом набросился на собственную мать – неприятная история из Житомирщины

И только чудом сам не стал следующей жертвой!

Но что же так разозлило 32-летнего киевлянина?

И почему его предпочитали обходить стороной?

Александр Храпач уже все выяснил.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Сын убил и поиздевался над телом матери на глазах у отца — подробности расправы в Киеве / 18.01.2022 20:16
18.01.2022 20:16

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