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Video: Сын во время разборок на дискотеке подстрелил собственных родителей

Вот так вступился за брата! В Василькове 27-летний парень помчался на помощь родственнику, которого якобы оскорбляли в местном баре. В конце концов, на разборки примчалась сразу вся семья. В разгар выяснения отношений мститель открыл беспорядочный огонь по толпе.  [read_more_news] И ранил не только обидчика своего 15-летнего брата, но и своих родителей! Сколько в конце концов человек схватили пулю и оказались в больнице? Как сложилась судьба стрелка и рассказывают в самом развлекательном заведении - узнавал Александр Храпач

Сын во время разборок на дискотеке подстрелил собственных родителей
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Вот так вступился за брата!

В Василькове 27-летний парень помчался на помощь родственнику, которого якобы оскорбляли в местном баре.

В конце концов, на разборки примчалась сразу вся семья.

В разгар выяснения отношений мститель открыл беспорядочный огонь по толпе.   Также по теме: Родной дядя развращал 5-летнюю племянницу под носом у родителей

И ранил не только обидчика своего 15-летнего брата, но и своих родителей!

Сколько в конце концов человек схватили пулю и оказались в больнице?

Как сложилась судьба стрелка и рассказывают в самом развлекательном заведении — узнавал Александр Храпач

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ICTV / Чрезвычайные новости / Сын во время разборок на дискотеке подстрелил собственных родителей / 05.08.2021 19:57
05.08.2021 19:57

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