Сын во время разборок на дискотеке подстрелил собственных родителей

Вот так вступился за брата!

В Василькове 27-летний парень помчался на помощь родственнику, которого якобы оскорбляли в местном баре.

В конце концов, на разборки примчалась сразу вся семья.

В разгар выяснения отношений мститель открыл беспорядочный огонь по толпе. Также по теме: Родной дядя развращал 5-летнюю племянницу под носом у родителей

И ранил не только обидчика своего 15-летнего брата, но и своих родителей!

Сколько в конце концов человек схватили пулю и оказались в больнице?

Как сложилась судьба стрелка и рассказывают в самом развлекательном заведении — узнавал Александр Храпач