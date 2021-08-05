Святой отец в борьбе за землю на Львовщине пугает ветеранов АТО своими крестами

После обстрелов на востоке вынуждены защищать собственные земли уже на мирной территории.

На Львовщине ветераны утверждают, что на их участки посягнул никто иной, как местный священник, и уже обозначил чужие гектара своими крестами. Также по теме: Село на Прикарпатье летит под землю - экологическое бедствие надвигается на дома

Сам святой отец открещивается от сакральных знаков и меркантильных интересов.

Он уверяет, что его душа болит только за экологию, так и воюет с бойцами.

На чьей же стороне истина, выясняли наши журналисты.