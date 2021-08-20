Лобовая авария на проклятой дороге — подробности смертельного ДТП в Винницкой области

В Харькове молодую женщину насмерть снес микроавтобус
Гибель трех полицейских в ДТП под Одессой — кому удалось остаться в живых
Ужасная смерть под прицелом объектива — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
Гибель 20-летней беременной в ДТП среди ночи в Винницкой области — что известно
33-летний водитель в пьяном угаре навел суеты в Одессе — подробности ДТП
Пьяная мажорка за рулем взяла киевские киоски на таран — подробности ДТП
Возмущенные украинцы перекрывают международную трассу на Прикарпатье — почему терпение лопнуло?
Пьяный отец за рулем бежал с места страшного убийства на Жигулях, прихватив своих дочерей