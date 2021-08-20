Лобовая авария на проклятой дороге — подробности смертельного ДТП в Винницкой области

Вместо двух легковушек — окровавленная груда железа.

В Винницкой области произошла жуткая лобовая авария.

Старенький ВАЗ вылетел на трассе на универсал Шевроле. Также по теме: Гибель 20-летней беременной в ДТП среди ночи в Винницкой области - что известно

В нем ехало два человека, а в легковушке только водитель.

Местные эту дорогу называют проклятой, ибо только за один месяц здесь погибло немало людей.