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Video: Лобовая авария на проклятой дороге — подробности смертельного ДТП в Винницкой области

Вместо двух легковушек - окровавленная груда железа. В Винницкой области произошла жуткая лобовая авария. Старенький ВАЗ вылетел на трассе на универсал Шевроле.[read_more_news] В нем ехало два человека, а в легковушке только водитель. Местные эту дорогу называют проклятой, ибо только за один месяц здесь погибло немало людей.

Лобовая авария на проклятой дороге — подробности смертельного ДТП в Винницкой области
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Вместо двух легковушек — окровавленная груда железа.

В Винницкой области произошла жуткая лобовая авария.

Старенький ВАЗ вылетел на трассе на универсал Шевроле. Также по теме: Гибель 20-летней беременной в ДТП среди ночи в Винницкой области - что известно

В нем ехало два человека, а в легковушке только водитель.

Местные эту дорогу называют проклятой, ибо только за один месяц здесь погибло немало людей.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Лобовая авария на проклятой дороге — подробности смертельного ДТП в Винницкой области / 20.08.2021 19:37
20.08.2021 19:37

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