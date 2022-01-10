Святая вечеря превратилась в фильм ужасов и обильно окропилась кровью в Апостолове — что случилось

На Днепропетровщине, в небольшом городе Апостоловом, ужин превратился в настоящий фильм ужасов для местных жителей.

Вместо рождественской молитвы и звуков колокольни город утонул в свете проблесковых маячков и полицейских сирен.

Только представьте, на центральной площади в нескольких метрах от главной елки нашли обгоревшее, окровавленное тело местной жительницы без одежды. Также по теме: Працювати на свята - гріх. На Полтавщині місцевий трудяга загинув страшною смертю через кару небесну?

Кто решился на такое зверство и как злоумышленнику удалось остаться незамеченным?

На месте жестокого убийства выяснял наш Олег Ермолинский.