seach
ICTV - Разом краще

Video: Свекровь хочет забрать дом у невестки и заселила туда целый лагерь ромов — цыганский террор у моря

Хуже всего, когда родственники превращаются в ожесточенных врагов. Очень часто так бывает, когда наступает момент делить наследство. Некоторые вообще теряют человеческое лицо. Особенно когда речь идет о доме у моря. В селе Курортном бывшая свекровь подселила в дом, где жил ее умерший сын, ромов. [read_more_news] И ее невестка вынуждена почти четыре месяца снимать небольшой флигель. Домой возвращаться женщина боится, потому что ей угрожают. А главарь ромов вообще заявил, что продаст дом. Ибо он уже это делает не в первый раз. И всегда выходит сухим из воды. Более того, соседи рассказали, что из дома постоянно что-то вывозили. Даже канализационные люки со двора вынесли на металл. К каким подлостям готовы прибегнуть люди? Это просто в голове не укладывается.

Свекровь хочет забрать дом у невестки и заселила туда целый лагерь ромов — цыганский террор у моря
0 Комментировать

Хуже всего, когда родственники превращаются в ожесточенных врагов.

Очень часто так бывает, когда наступает момент делить наследство.

Некоторые вообще теряют человеческое лицо.

Особенно когда речь идет о доме у моря.

В селе Курортном бывшая свекровь подселила в дом, где жил ее умерший сын, ромов. Также по теме: Поджег бывшей жене квартиру и занялся сам - адская драма в Вишневом

И ее невестка вынуждена почти четыре месяца снимать небольшой флигель.

Домой возвращаться женщина боится, потому что ей угрожают.

А главарь ромов вообще заявил, что продаст дом.

Ибо он уже это делает не в первый раз.

И всегда выходит сухим из воды.

Более того, соседи рассказали, что из дома постоянно что-то вывозили.

Даже канализационные люки со двора вынесли на металл.

К каким подлостям готовы прибегнуть люди?

Это просто в голове не укладывается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Свекровь хочет забрать дом у невестки и заселила туда целый лагерь ромов — цыганский террор у моря / 30.11.2021 20:18
30.11.2021 20:18

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь