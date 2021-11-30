Свекровь хочет забрать дом у невестки и заселила туда целый лагерь ромов — цыганский террор у моря

Хуже всего, когда родственники превращаются в ожесточенных врагов.

Очень часто так бывает, когда наступает момент делить наследство.

Некоторые вообще теряют человеческое лицо.

Особенно когда речь идет о доме у моря.

В селе Курортном бывшая свекровь подселила в дом, где жил ее умерший сын, ромов. Также по теме: Поджег бывшей жене квартиру и занялся сам - адская драма в Вишневом

И ее невестка вынуждена почти четыре месяца снимать небольшой флигель.

Домой возвращаться женщина боится, потому что ей угрожают.

А главарь ромов вообще заявил, что продаст дом.

Ибо он уже это делает не в первый раз.

И всегда выходит сухим из воды.

Более того, соседи рассказали, что из дома постоянно что-то вывозили.

Даже канализационные люки со двора вынесли на металл.

К каким подлостям готовы прибегнуть люди?

Это просто в голове не укладывается.