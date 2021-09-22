Свекор, защищаясь, подрезал зятя ножом

В этой истории и не знаешь, кого больше жаль: жертву или подозреваемого.

Казалось бы обыденная семейная история, которую можно было без проблем решить миром. Также по теме: Нетипичные отношения тещи и зятя завершились смертельным ударом пивной кружкой в лицо

Но вот в реалиях все закончилось печально: один из родственников получил нож в живот, другой теперь — под следствием.

Главный подозреваемый рассказал все Чрезвычайным новостям.

Вам стоит послушать откровения!