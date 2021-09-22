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Video: Свекор, защищаясь, подрезал зятя ножом

В этой истории и не знаешь, кого больше жаль: жертву или подозреваемого. Казалось бы обыденная семейная история, которую можно было без проблем решить миром.[read_more_news] Но вот в реалиях все закончилось печально: один из родственников получил нож в живот, другой теперь - под следствием. Главный подозреваемый рассказал все Чрезвычайным новостям. Вам стоит послушать откровения!

Свекор, защищаясь, подрезал зятя ножом
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В этой истории и не знаешь, кого больше жаль: жертву или подозреваемого.

Казалось бы обыденная семейная история, которую можно было без проблем решить миром. Также по теме: Нетипичные отношения тещи и зятя завершились смертельным ударом пивной кружкой в лицо

Но вот в реалиях все закончилось печально: один из родственников получил нож в живот, другой теперь — под следствием.

Главный подозреваемый рассказал все Чрезвычайным новостям.

Вам стоит послушать откровения!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Свекор, защищаясь, подрезал зятя ножом / 22.09.2021 19:57
22.09.2021 19:57

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