seach
ICTV - Разом краще

Video: Ссора невестки со свекровью закончилась смертью в Хмельницкой области

Ужасная трагедия в Хмельницкой области. Обычная бытовая ссора невестки со свекровью окончилась смертью последней. Младшая участница скандала схватила швабру и пошла силой доказывать свои права.

Ссора невестки со свекровью закончилась смертью в Хмельницкой области
0 Комментировать

Ужасная трагедия в Хмельницкой области.

Обычная бытовая ссора невестки со свекровью окончилась смертью последней.

Младшая участница скандала схватила швабру и пошла силой доказывать свои права.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Ссора невестки со свекровью закончилась смертью в Хмельницкой области / 10.12.2021 19:53
10.12.2021 19:53

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь