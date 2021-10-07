Ссора любовников не на жизнь, а на смерть! Кто кому всадил коварный нож в спину

Кровавая история любви, которая буквально пробирает до костей.

Во Львовской области мужчина жестоко расправился со своей любовницей.

Только представьте: изверг вонзил подруге чем прямо в спину и убил ее с первого же удара. Также по теме: Не смог пережить развод с женой - на Запорожье мужчина пытался убить себя после трагической истории любви

Соседи шокированы и не могут поверить, что добряк Ростислав мог поднять руку на женщину.

Говорят: пара уже 10 лет жила душа в душу под одной крышей и никогда не скандалила.

Что же случилось в тот роковой день?

И какие слухи ходят среди местных?

Наша Евгения Поликарпова услышала такое, от чего волосы встают дыбом