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Video: Соседи сцепились в поединке не на жизнь, а на смерть — кровавая бойня в Винницкой области

Кровавая бойня двух соседей за черту произошла в селе Бродке, Винницкой области. 83-летний мужчина и его 70-летняя соседка среди белого дня сцепились в поединке среди своих огородов. Дрались палкой и лопатой. И хотя женщина кричала и звала на помощь, но ее никто не слышал. [read_more_news] Взбешенный сосед буквально разорвал ее лезвием лопаты, а затем сам все рассказал своей внучке. Родственница поспешила вызвать скорую. Но вот пенсионерке помощь медиков уже была ни к чему. Только представьте - причиной смертельного конфликта стала земля. Соседи годами не могли поделить границу между городами. На той же грани, за которую шла война, и нашли  бездыханное тело пенсионерки.

Соседи сцепились в поединке не на жизнь, а на смерть — кровавая бойня в Винницкой области
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Кровавая бойня двух соседей за черту произошла в селе Бродке, Винницкой области.

83-летний мужчина и его 70-летняя соседка среди белого дня сцепились в поединке среди своих огородов.

Дрались палкой и лопатой.

И хотя женщина кричала и звала на помощь, но ее никто не слышал. Также по теме: Преступление без наказания! Почему коварному соседу Фемида не может никак объявить приговор

Взбешенный сосед буквально разорвал ее лезвием лопаты, а затем сам все рассказал своей внучке.

Родственница поспешила вызвать скорую.

Но вот пенсионерке помощь медиков уже была ни к чему.

Только представьте — причиной смертельного конфликта стала земля.

Соседи годами не могли поделить границу между городами.

На той же грани, за которую шла война, и нашли  бездыханное тело пенсионерки.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Соседи сцепились в поединке не на жизнь, а на смерть — кровавая бойня в Винницкой области / 22.10.2021 19:42
22.10.2021 19:42

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