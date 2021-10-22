Соседи сцепились в поединке не на жизнь, а на смерть — кровавая бойня в Винницкой области

Кровавая бойня двух соседей за черту произошла в селе Бродке, Винницкой области.

83-летний мужчина и его 70-летняя соседка среди белого дня сцепились в поединке среди своих огородов.

Дрались палкой и лопатой.

И хотя женщина кричала и звала на помощь, но ее никто не слышал. Также по теме: Преступление без наказания! Почему коварному соседу Фемида не может никак объявить приговор

Взбешенный сосед буквально разорвал ее лезвием лопаты, а затем сам все рассказал своей внучке.

Родственница поспешила вызвать скорую.

Но вот пенсионерке помощь медиков уже была ни к чему.

Только представьте — причиной смертельного конфликта стала земля.

Соседи годами не могли поделить границу между городами.

На той же грани, за которую шла война, и нашли бездыханное тело пенсионерки.