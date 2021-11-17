Сосед с топором угрожал взорвать многоэтажку в Белой Церкви

Шокирующий переполох – в Белой Церкви!

Это же нужно такого соседа людям!

Напустил газа в дом и угрожал взорвать целую многоэтажку! Также по теме: Извергу с топором дорогой встретилась одинокая женщина - жуткая и коварная расправа

Чтобы утихомирить дебошира, пришлось вызвать целую группу спецназовцев, потому что обычные копы не могли справиться — он бросался на них с топором и реально мог изрубить!

Все соседи просто дрожат от страха!

И не зря, я вам скажу!

Они рассказывают, что у этого психа уже есть человеческая кровь на руках!

Ибо когда-то убил отверткой свою же родственницу и выбросил ее из окна!