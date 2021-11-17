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Video: Сосед с топором угрожал взорвать многоэтажку в Белой Церкви

Шокирующий переполох – в Белой Церкви! Это же нужно такого соседа людям! Напустил газа в дом и угрожал взорвать целую многоэтажку![read_more_news] Чтобы утихомирить дебошира, пришлось вызвать целую группу спецназовцев, потому что обычные копы не могли справиться - он бросался на них с топором и реально мог изрубить! Все соседи просто дрожат от страха! И не зря, я вам скажу! Они рассказывают, что у этого психа уже есть человеческая кровь на руках! Ибо когда-то убил отверткой свою же родственницу и выбросил ее из окна!

Сосед с топором угрожал взорвать многоэтажку в Белой Церкви
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Шокирующий переполох – в Белой Церкви!

Это же нужно такого соседа людям!

Напустил газа в дом и угрожал взорвать целую многоэтажку! Также по теме: Извергу с топором дорогой встретилась одинокая женщина - жуткая и коварная расправа

Чтобы утихомирить дебошира, пришлось вызвать целую группу спецназовцев, потому что обычные копы не могли справиться — он бросался на них с топором и реально мог изрубить!

Все соседи просто дрожат от страха!

И не зря, я вам скажу!

Они рассказывают, что у этого психа уже есть человеческая кровь на руках!

Ибо когда-то убил отверткой свою же родственницу и выбросил ее из окна!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Сосед с топором угрожал взорвать многоэтажку в Белой Церкви / 17.11.2021 19:55
17.11.2021 19:55

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