Шагнул на лед с мечтами об удачной рыбалке и провалился! Смертельная опасность на воде

Кажется, иногда люди намеренно подвергают себя смертельной опасности.

И если бы только себя.

Одержимые своим хобби они же вынуждают и других рисковать жизнью.

На Ровенщине ярый рыбак оказался в воде, когда на местном пруду топором ударил по льду. Также по теме: Жестокое убийство рыбака в Днепре - сын нашел отца мертвым в багажнике

Выбраться из такой ловушки мужчина не мог и точно пошел бы ко дну, если бы рядом не оказались храбрые очевидцы.

Как происходила эта тревожная спасательная операция?

И в конце концов услышали ли храбрецы слова благодарности от экстремала с удочкой?

Ну как так можно?