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Video: Шагнул на лед с мечтами об удачной рыбалке и провалился! Смертельная опасность на воде

Кажется, иногда люди намеренно подвергают себя смертельной опасности. И если бы только себя. Одержимые своим хобби они же вынуждают и других рисковать жизнью. На Ровенщине ярый рыбак оказался в воде, когда на местном пруду топором ударил по льду. [read_more_news] Выбраться из такой ловушки мужчина не мог и точно пошел бы ко дну, если бы рядом не оказались храбрые очевидцы. Как происходила эта тревожная спасательная операция? И в конце концов услышали ли храбрецы слова благодарности от экстремала с удочкой? Ну как так можно?

Шагнул на лед с мечтами об удачной рыбалке и провалился! Смертельная опасность на воде
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Кажется, иногда люди намеренно подвергают себя смертельной опасности.

И если бы только себя.

Одержимые своим хобби они же вынуждают и других рисковать жизнью.

На Ровенщине ярый рыбак оказался в воде, когда на местном пруду топором ударил по льду. Также по теме: Жестокое убийство рыбака в Днепре - сын нашел отца мертвым в багажнике

Выбраться из такой ловушки мужчина не мог и точно пошел бы ко дну, если бы рядом не оказались храбрые очевидцы.

Как происходила эта тревожная спасательная операция?

И в конце концов услышали ли храбрецы слова благодарности от экстремала с удочкой?

Ну как так можно?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Шагнул на лед с мечтами об удачной рыбалке и провалился! Смертельная опасность на воде / 21.12.2021 20:34
21.12.2021 20:34

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