Голых студенток Киевского политеха во время купания снимала скрытая камера

В Киеве студентки уже даже мыться боятся!

Ибо за ними может подглядывать какой-то извращенец!

Сексуальный скандал, от которого гудит вся столица!

В одном из общежитий Киевского политеха девушки нашли скрытую видеокамеру прямо в своей душевой! Также по теме: 15-летняя студентка погибла под колесами "немца" на глазах у шокированного брата - ДТП в Одессе

Ловкач спрятал девайс вместе с блоком питания в вентиляции.

Он срабатывал на движение и только студентки заходили в душ, их, голых, нагло снимали!

Шокированные находкой, девушки без колебаний известили копов.

Студентки за головы берутся, а вдруг пикантные ролики с ними уже гуляют по сети?

Какой позор. Кто этот душевой блудник?

Зачем подсматривал за девчонками?

Не поверите, развратник сам себя сдал!

Но как же? Александр Храпач узнал.