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Video: Голых студенток Киевского политеха во время купания снимала скрытая камера

В Киеве студентки уже даже мыться боятся! Ибо за ними может подглядывать какой-то извращенец! Сексуальный скандал, от которого гудит вся столица! В одном из общежитий Киевского политеха девушки нашли скрытую видеокамеру прямо в своей душевой![read_more_news] Ловкач спрятал девайс вместе с блоком питания в вентиляции. Он срабатывал на движение и только студентки заходили в душ, их, голых, нагло снимали! Шокированные находкой, девушки без колебаний известили копов. Студентки за головы берутся, а вдруг пикантные ролики с ними уже гуляют по сети? Какой позор. Кто этот душевой блудник? Зачем подсматривал за девчонками? Не поверите, развратник сам себя сдал! Но как же? Александр Храпач узнал.

Голых студенток Киевского политеха во время купания снимала скрытая камера
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В Киеве студентки уже даже мыться боятся!

Ибо за ними может подглядывать какой-то извращенец!

Сексуальный скандал, от которого гудит вся столица!

В одном из общежитий Киевского политеха девушки нашли скрытую видеокамеру прямо в своей душевой! Также по теме: 15-летняя студентка погибла под колесами "немца" на глазах у шокированного брата - ДТП в Одессе

Ловкач спрятал девайс вместе с блоком питания в вентиляции.

Он срабатывал на движение и только студентки заходили в душ, их, голых, нагло снимали!

Шокированные находкой, девушки без колебаний известили копов.

Студентки за головы берутся, а вдруг пикантные ролики с ними уже гуляют по сети?

Какой позор. Кто этот душевой блудник?

Зачем подсматривал за девчонками?

Не поверите, развратник сам себя сдал!

Но как же? Александр Храпач узнал.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Голых студенток Киевского политеха во время купания снимала скрытая камера / 08.11.2021 20:21
08.11.2021 20:21

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