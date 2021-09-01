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Video: Стрелял в мать и сестру в борьбе за свой угол — кровавая семейная ссора в Хмельницкой области

В Хмельницкой области семейная ссора едва не стоила жизни двум людям. Когда сын выгнал из дома мать на ее защиту пришла дочь. Тогда в ход мужчина пустил ружье. Не удалось избежать кровопролития.[read_more_news] Когда мужчина понял, что натворил - сбежал, прихватив с собой оружие. Уже четыре дня его ищут ближайшими селами и лесами правоохранители. Чтобы избежать еще жертв, просят помощи у тех, кто видел беглеца.

Стрелял в мать и сестру в борьбе за свой угол — кровавая семейная ссора в Хмельницкой области
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В Хмельницкой области семейная ссора едва не стоила жизни двум людям.

Когда сын выгнал из дома мать на ее защиту пришла дочь.

Тогда в ход мужчина пустил ружье.

Не удалось избежать кровопролития. Также по теме: Загадочное убийство 20-летней студентки в Виннице

Когда мужчина понял, что натворил — сбежал, прихватив с собой оружие.

Уже четыре дня его ищут ближайшими селами и лесами правоохранители.

Чтобы избежать еще жертв, просят помощи у тех, кто видел беглеца.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Стрелял в мать и сестру в борьбе за свой угол — кровавая семейная ссора в Хмельницкой области / 01.09.2021 19:50
01.09.2021 19:50

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