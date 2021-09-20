Стрельба в Перми — студент устроил кровавую баню в университете

У Франції та Росії вибухи в будинках продовжують ховати під завалами людей
Таємнича, руда і озброєна: як агенти Кремля стають агентами впливу у Білому Домі?
Кривавий відпочинок в Туреччині: росіянин вбив українця
Право на побачення: ігнор і хамство від російського омбудсмена
Понад 60 загиблих у пожежі в торговельному центрі російського міста Кемерово
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Проект Стіна: на кордоні з Росією відремонтували гуртожиток
Українські правоохоронці викрили масштабну схему торгівлі людьми