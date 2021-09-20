Video: Стрельба в Перми — студент устроил кровавую баню в университете

Хотел видеть страдания на лица своих жертв. Годами тщательно готовился к кровавой расправе. В ярких красках расписывал в соцсетях, как, где, когда и кого убивать. Но никто не остановил. [read_more_news] Очередной неадекват ворвался в учебное заведение, чтобы расстрелять людей. Ужас произошел в городе Перми. 18-летний студент с дробовиком забег в здание и устроил охоту на живые мишени. По меньшей мере шестеро погибли, еще два с половиной десятка изрешечены дробью. Настоящая кровавая баня.