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Video: Стрельба в Перми — студент устроил кровавую баню в университете

Хотел видеть страдания на лица своих жертв. Годами тщательно готовился к кровавой расправе. В ярких красках расписывал в соцсетях, как, где, когда и кого убивать. Но никто не остановил. [read_more_news] Очередной неадекват ворвался в учебное заведение, чтобы расстрелять людей. Ужас произошел в городе Перми. 18-летний студент с дробовиком забег в здание и устроил охоту на живые мишени. По меньшей мере шестеро погибли, еще два с половиной десятка изрешечены дробью. Настоящая кровавая баня.

Стрельба в Перми — студент устроил кровавую баню в университете
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Хотел видеть страдания на лица своих жертв.

Годами тщательно готовился к кровавой расправе.

В ярких красках расписывал в соцсетях, как, где, когда и кого убивать.

Но никто не остановил. Также по теме: На Прикарпатье 10-летний школьник упал с аварийного моста в горную реку

Очередной неадекват ворвался в учебное заведение, чтобы расстрелять людей.

Ужас произошел в городе Перми.

18-летний студент с дробовиком забег в здание и устроил охоту на живые мишени.

По меньшей мере шестеро погибли, еще два с половиной десятка изрешечены дробью.

Настоящая кровавая баня.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Стрельба в Перми — студент устроил кровавую баню в университете / 20.09.2021 19:40
20.09.2021 19:40

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