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Video: Страшный взрыв газа в Новой Одессе – все подробности смертельной трагедии

Четверо человек погибли, еще более 50 остались без крова в результате мощного взрыва на Николаевщине. В городе Новая Одесса рванул бытовой газ, похоронив под завалами трех человек, а еще один мужчина внезапно скончался от сердечного приступа, не выдержав напряжения. Как все происходило, что рассказывают местные, где теперь будет жить целый дом, и кто же виноват в страшной трагедии – на месте побывали наши корреспонденты.

Страшный взрыв газа в Новой Одессе – все подробности смертельной трагедии
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Четверо человек погибли, еще более 50 остались без крова в результате мощного взрыва на Николаевщине.

В городе Новая Одесса рванул бытовой газ, похоронив под завалами трех человек, а еще один мужчина внезапно скончался от сердечного приступа, не выдержав напряжения.

Как все происходило, что рассказывают местные, где теперь будет жить целый дом, и кто же виноват в страшной трагедии – на месте побывали наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Страшный взрыв газа в Новой Одессе – все подробности смертельной трагедии / 29.11.2021 19:18
29.11.2021 19:18

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