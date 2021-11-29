Страшный взрыв газа в Новой Одессе – все подробности смертельной трагедии

Четверо человек погибли, еще более 50 остались без крова в результате мощного взрыва на Николаевщине.

В городе Новая Одесса рванул бытовой газ, похоронив под завалами трех человек, а еще один мужчина внезапно скончался от сердечного приступа, не выдержав напряжения.

Как все происходило, что рассказывают местные, где теперь будет жить целый дом, и кто же виноват в страшной трагедии – на месте побывали наши корреспонденты.