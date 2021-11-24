seach
ICTV - Разом краще

Video: Страшная и бессмысленная смерть женщины на трамвайных путях в Киеве

Хотела проскочить, споткнулась и попала прямо под трамвай. Страшная и дурацкая смерть женщины в столице. Бедная вышла из магазина и увидела маршрутку, бросилась на остановку через трамвайные пути, но упала. Водитель уже была бессильна и махина просто раздавила бедную.

Страшная и бессмысленная смерть женщины на трамвайных путях в Киеве
0 Комментировать

Хотела проскочить, споткнулась и попала прямо под трамвай.

Страшная и дурацкая смерть женщины в столице.

Бедная вышла из магазина и увидела маршрутку, бросилась на остановку через трамвайные пути, но упала.

Водитель уже была бессильна и махина просто раздавила бедную.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Страшная и бессмысленная смерть женщины на трамвайных путях в Киеве / 24.11.2021 18:56
24.11.2021 18:56

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь