Video: Страшная и бессмысленная смерть женщины на трамвайных путях в Киеве

Хотела проскочить, споткнулась и попала прямо под трамвай. Страшная и дурацкая смерть женщины в столице. Бедная вышла из магазина и увидела маршрутку, бросилась на остановку через трамвайные пути, но упала. Водитель уже была бессильна и махина просто раздавила бедную.